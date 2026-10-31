به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مسافری راه‌آهن گفت: راه‌اندازی این قطار ترکیبی با هدف تنوع‌بخشی به خدمات و پاسخگویی به سلایق و توان مالی مختلف اقشار مسافران صورت گرفته است.

غلامحسین کریمی افزود: این قطار از این پس به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ریلی شیراز ـ مشهد تردد خواهد کرد تا امکان انتخاب خدمات متناسب با تقاضا برای مسافران فراهم شود.

وی با تشریح ویژگی‌های فنی و خدماتی این ناوگان ادامه داد: واگن‌های ۵ ستاره این ترکیب با بهره‌گیری از خدمات هتلینگ پیشرفته و استاندارد‌های نوین پذیرایی، سطح کیفی سفر‌های ریلی را ارتقا می‌دهند. این واگن‌ها در کنار واگن‌های ۴ ستاره، مجموعه‌ای از خدمات کامل را به زائران و مسافران این مسیر ارائه می‌دهند.

‌

وی با تأکید بر استمرار توسعه خدمات کیفیت‌ محور در شرکت راه‌آهن، تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، افزایش سرعت سیر و بهبود استاندارد‌های پذیرایی از اولویت‌های معاونت مسافری است تا رضایت‌مندی کاربران در شبکه ریلی افزایش یابد.

‌

کریمی گفت: راه‌اندازی این خدمت جدید گامی در جهت تسهیل تردد زائران استان فارس به سوی حرم حضرت امام رضا (ع) است و با استقبال مسافران، توسعه چنین خدماتی در سایر محور‌های ریلی کشور نیز انجام می شود.