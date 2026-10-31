دیدار تیم‌های نساجی و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به سود شاگردان تارتار به پایان رسید.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، بازگشت پرسپولیس به صدرجدول

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، بازگشت پرسپولیس به صدرجدول



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

محمدمهدی محبی در دقیقه ۵۸ تک گل بازی را برای شاگردان تارتار به ثمر رساند.

دو تیم در شرایطی متفاوت به مصاف هم رفتند؛ تیم میزبان به دنبال گرفتن سه امتیاز و جدا شدن از انتهای جدول بود و تیم مهمان با همین سه امتیاز می‌توانست به صدر جدول برگردد.

سرخپوشان تهرانی که در این دیدار سفیدپوشان بودند با شکستی که هفته قبل برابر فولاد متحمل شدند موقعیت خود را در صدر جدول به خطر افتاده می‌دیدند به همین خاطر تلاش کردند خیلی زود به گل برسند، اما قرمزپوشان مازندران این اجازه را به آنها ندادند.

در دقایق ابتدایی تیم نساجی موقعیت بیشتری داشت و با گردش توپ در زمین پرسپولیس سعی در نزدیک شدن به دروازه این تیم داشت که در یک موقعیت نزدیک به باز کردن دروازه پیام نیازمند که مدافع سرخپوشان این فرصت را از آنها گرفت.

در مقابل پرسپولیس هم در دقیقه ۳۴ توسط علی علیپور از درون محوطه شش قدم موقعیت خطرناکی را روی دروازه نساجی ایجاد کرد و تا آستانه رسیدن به گل هم پیش رفت، اما دروازه بان نساجی این فرصت را از آنها گرفت.

در دقیقه ۵۷، محمدمهدی محبی پس از همکاری با مجید عیدی، وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای فنی که البته با واکنش ضعیف دروازه‌بان نساجی همراه شد، گل نخست بازی را برای پرسپولیس ثبت کرد.

سپس بازیکنان نساجی که نمی‌خواستند در این دیدار خانگی با شکست موجه شوند، با استفاده از جناحین و ارسال‌های بلند، در تلاش برای رسیدن به گل تساوی بودند. شاگردان مهدی تارتار هم با تجمع در زمین خودی، ابتدا در اندیشه حفظ دروازه بوده و سپس دل به ضد حملات بستند.

پرسپولیس با وجود اتخاذ تدافعی در دقایق پایانی، چند موقعیت خوب در ضد حملات داشت که علی علیپور این موقعیت‌ها را از دست داد.

در دقیقه ۹۰ حرکت زیبای امیرحسین محمودی و ضربه او با اختلاف اندکی از دروازه نساجی به بیرون رفت.





ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مهدی زارع، دانیال ایری، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پویا لطیفی‌فر (۷۲-یاسین سلمانی)، محمد عمری (۷۹-امیرحسین محمودی)، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما (۷۲-اوستون ارونوف) و علی علیپور (۲+۹۰- پوریا شهرآبادی).

ترکیب نساجی: امید امیری، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، امیرمسعود سرآبادانی، افشین صادقی، علیرضا آراسته، صادق بوصبیح (۸۱-کوروش اژدهاکش)، جواد آقایی‌پور (۸۱-فردین نجفی)، یعقوب براجعه (۶۱-علی نصیری)، محمد حسین‌زاده (۶۱-علی اصغر اعرابی) و ایمان اکبری.

در جدول پرسپولیس با ۲۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان، صدرجدول رده‌بندی را از آن خود کند. نساجی هم ۱۱ امتیازی باقی ماند تا با شرایط بحرانی روبه‌رو شود.