با وجود خشکسالی، خطر سیلاب پابرجاست و ۵۲۴ پل غیراستاندارد در استان اصفهان زنگ خطر بارش‌های پاییزی را به صدا درآورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با نزدیک شدن به فصل بارش‌های پاییزی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از سیلاب و کاهش خسارات احتمالی اهمیت بیشتری پیدا کرده و ساماندهی رودخانه‌ها، اصلاح پل‌های حادثه‌خیز، تقویت نیرو‌های امدادی و مدیریت منابع آب از جمله اقداماتی است که در استان دنبال می‌شود.

منصور شیشه‌فروش افزود: در پی خشکسالی‌های متوالی در استان حدود ۹۸ درصد از مساحت استان با درجاتی از خشکسالی روبه‌رو بوده است، اما با وجود تداوم خشکسالی، نمی‌توان احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلا‌بهای نقطه‌ای را نادیده گرفت و بارش‌ها به‌ویژه در مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد، موجب جاری شدن روان‌آب و بروز خسارت می‌شود.

وی در خصوص مدیریت بحران در چنین شرایطی ادامه داد: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی وضعیت پل‌ها، بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آماده‌سازی تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال شده و برای مقابله با سیلاب هم‌زمان با مدیریت خشکسالی برنامه‌ریزی شده است، چرا که بارندگی شدید در مدت کوتاه، به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت نفوذ آب محدود است یا مسیر‌های طبیعی عبور روان‌آب دچار انسداد شده‌اند، خطر آفرین است.

شیشه فروش در خصوص وظایف دستگاه‌های اجرایی گفت: لازم است دستگاه‌های مربوط، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش از وقوع بارندگی، متناسب با محدوده مسئولیت خود اقدامات ضروری را برای کاهش خطر اجرا کنند و بر این اساس باید شرکت آب منطقه‌ای مسئولیت بازگشایی ۱۲ کیلومتر، شهرداری‌ها هشت کیلومتر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پنج کیلومتر از مسیر‌های مشخص‌شده را ساماندهی و بازگشایی کنند.

وی گفت: در بررسی‌ها ۵۲۴ پل شناسایی شده از ظرفیت لازم برای عبور سیلاب و جریان آب برخوردار نیستند و باید از نظر فنی بررسی و اصلاح شوند که از این تعداد، تاکنون ۳۷ پل اصلاح شده است.

شیشه فروش در خصوص لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها افزود: در سال‌های گذشته حدود ۴۱۳ کیلومتر لایروبی رودخانه‌ها، یک‌هزار و ۶۱۶ کیلومتر آزادسازی بستر و حریم، ۱۴ کیلومتر ساماندهی و ۷۶۸ کیلومتر نشانه‌گذاری حریم و بستر رودخانه‌ها ثبت شده و در سالجاری نیز، حدود ۴۰ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها لایروبی و ۱۰۰ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد سازی، همچنین عملیات ساماندهی حدود دو کیلومتر از مسیر‌ها اجرا شده و مطالعات ساماندهی حدود ۹۶۶ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا وضعیت مسیر‌ها بررسی و اقدامات لازم برای کاهش خطر سیلاب مشخص شود.

وی گفت: ایجاد حدود دو هزار و ۴۰۰ حلقه چاه جذبی، احداث ۱۰ کیلومتر کانال و لایروبی ۱۶۰ کیلومتر از کانال‌ها از جمله اقدامات برای مدیریت روان آب هاست.

حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها یکی از الزامات مهم در پیشگیری از خسارات سیلاب است هرگونه ساخت‌وساز یا تصرف در مسیر طبیعی عبور آب می‌تواند هنگام بارندگی‌های شدید مشکلاتی ایجاد کند و خطر سیلاب را افزایش دهد.