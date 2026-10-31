نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی یوم‌الله ۱۳ آبان و رزمایش گردان‌های «جان‌فدا» با حضور مسئولان در مهاباد برگزار شد؛ نشستی که در آن بر حضور حداکثری اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان و همچنین برگزاری رزمایش اقتدار در روز دوشنبه، ۱۱ آبان‌ماه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آخرین تمهیدات و ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و برگزاری رزمایش «جان‌فدایان» در نشستی با حضور مسئولان شهرستان مهاباد بررسی شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دوشنبه، یازدهم آبان‌ماه، مهاباد میزبان رزمایش اقتدار گردان‌های جان‌فدا خواهد بود.

در این نشست مسئولان دستگاه‌های مختلف بر اهمیت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد، طی سخنانی بر لزوم هم‌افزایی نهاد‌ها برای برگزاری کیفی برنامه‌های این مناسبت ملی تأکید کرد.

همچنین کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، با اشاره به شور و شوق نسل نوجوان و جوان تصریح کرد که دانش‌آموزان مهابادی نیز هم‌پای سایر اقشار مردم و با بصیرت کامل آماده حضور گسترده و پرشور در این مراسم هستند.

در ادامه این جلسه، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، ضمن تشریح اهمیت شرایط کنونی و ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی، از آحاد مختلف مردم ولایت‌مدار مهاباد دعوت کرد تا با حضور حداکثری خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

بخش دیگری از این نشست به نهایی کردن جزئیات رزمایش گردان‌های «جان‌فدا» اختصاص داشت که به گفته بدری، مسئول برگزاری رزمایش جان‌فدایان، این رویداد اقتدارآفرین روز دوشنبه (یازدهم آبان) در مهاباد برگزار خواهد شد.

گفتنی است راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم» و رزمایش بزرگ گردان‌های جان‌فدا نیز با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.