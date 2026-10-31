مدرسه چهار کلاسه امام رضا در روستای بنی‌تاک با مشارکت نیکوکاران و اداره کل نوسازی مدارس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح‌آباد، در مراسم افتتاح این مرکز آموزشی گفت: مدرسه امام رضا با مساحتی بیش از ۱۶۲ متر مربع و هزینه‌ای در حدود ۸ میلیارد تومان ساخته شده است.

علی حسن‌زاده افزود: این طرح با مشارکت ۵۰ درصدی نیکوکاران و ۵۰ درصدی اداره کل نوسازی مدارس به سرانجام رسیده است و طرحهای مشابهی نیز در روستا‌های پده جان‌مراد و پدموسی‌خان در دست تکمیل است.

عثمان سالاری، نماینده مردم شهرستان‌های تربت‌جام، صالح‌آباد و باخرز و تایباد نیز در این مراسم بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مرزی و روستایی تأکید کرد و خواستار تداوم حمایت‌ها برای رفع نیاز‌های آموزشی دهستان بنی‌تاک و حومه شد.

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی نیز در این مراسم بر نقش برجسته گروه جهادی در کاهش هزینه‌های ساخت و سرعت بخشیدن به طرحها تأکید کرد.

علیرضا نایب افزود: استفاده از توان مهندسان و کارکنان اداره نوسازی در انجام عملیات اجرایی، از جمله کناف‌کاری، سازه سقف و تاسیسات، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، سرعت اتمام طرحها را دوچندان کرده است.