معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر افزایش ۵۰ درصدی بازرسیها تأکید کرد و گفت: هرچه حضور نظارتی پررنگتر باشد، تخلفات کمرنگتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی، در جلسه قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان اظهار کرد: باید همه دستگاهها و فرمانداران در آمادگی کامل باشند و شرایط بازار را مدیریت کنند. وی افزود: افزایش ۵۰ درصدی بازرسیها ضروری است، زیرا هرچه حضور نظارتی پررنگتر باشد، تخلفات نیز کمرنگتر خواهد شد. همه فرمانداریها باید مشکلات حوزه اقتصادی خود را به معاونت اقتصادی استانداری اعلام کنند تا پیگیریهای لازم انجام شود. نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، نیز گفت: در ششماهه امسال حدود ۱۱۰ درصد افزایش تیمهای مشترک بازرسی داشتیم و هشت تیم نظارتی با حضور نمایندگان دستگاهها از جمله اتاق اصناف و صمت تشکیل شد. وی با اشاره به ضرورت کیفی بودن پروندهها افزود: درصد تخلف در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۳ درصد و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۳۵ درصد بوده است. در ششماهه امسال نیز ۷۳۳ گشت مشترک انجام و از ۳۵۷ واحد بازرسی به عمل آمد که منجر به تشکیل هزار و ۲۰۹ پرونده شد و درصد تخلفیابی به ۳۹ درصد رسید. نوراللهی ادامه داد: بر اساس اعلام سامانه دادرسی، پروندههای مربوط به عدم درج قیمت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد و در ششماهه امسال ۳۰ درصد بوده است. عناوین شاخص پروندهها نیز شامل گرانفروشی، کمفروشی، تخلف، احتکار و عرضه خارج از شبکه با ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز تأکید کرد: گشتهای بازرسی باید افزایش یابد تا بازدارندگی ایجاد کند، اما این افزایش باید اولویتبندی شود و اولویت اصلی، نیاز مردم باشد.