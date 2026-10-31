شرکت اوپن‌ای‌آی با هدف پیشگیری از ترویج خشونت و افزایش ایمنی کاربران زیر ۱۸ سال، از اعمال محدودیت‌های جدید در چت‌جی‌پی‌تی خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از رویترز ، شرکت اوپن‌ای‌آی در چارچوب برنامه جدید خود برای ارتقای ایمنی نوجوانان، محدودیت‌های بیشتری بر ارائه اطلاعات مرتبط با سلاح‌ها و سامانه‌های امنیتی در چت‌جی‌پی‌تی اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها برای کاربران زیر ۱۸ سال، حتی در مواردی که پرسش به‌ظاهر فاقد قصد خشونت‌آمیز باشد، در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش سامانه چت‌جی‌پی‌تی می‌تواند مکالماتی را که نشان‌دهنده تمرکز مکرر کاربر بر موضوع خشونت هستند، به‌صورت خودکار متوقف کند. همچنین، در صورت تکرار چنین گفت‌وگوهایی، امکان تعلیق موقت حساب کاربری وجود خواهد داشت.

بر اساس این سیاست، ارائه جزئیات مربوط به سلاح‌ها و روش‌های ساخت آنها در ارتباط با حملات مرگبار گذشته نیز برای تمامی کاربران محدود می‌شود.

اوپن‌ای‌آی همچنین قصد دارد با تقویت سامانه تخمین سن، کاربران احتمالا زیر ۱۸ سال را شناسایی و آنها را به محیط ویژه نوجوانان هدایت کند. در صورت تعلیق حساب کاربری نوجوانان به دلیل تکرار گفت‌و‌گو‌های مرتبط با خشونت، اطلاع‌رسانی به والدین نیز در دستور کار قرار دارد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که نگرانی‌ها درباره ایمنی نوجوانان در تعامل با چت‌بات‌های هوش مصنوعی افزایش یافته است. گزارش مؤسسه غیرانتفاعی «Common Sense Media» نیز پیش‌تر به مشکلات موجود در عملکرد برخی سازوکار‌های هشداردهنده در مکالمات حساس اشاره کرده بود.

اجرای تدریجی تدابیر جدید اوپن‌ای‌آی قرار است طی هفته‌های آینده آغاز شود.