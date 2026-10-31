به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرضا جوادی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، گفت: نیاز انسان به مطالعه و یادگیری، نیازی ذاتی و درونی است و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این فراگیری و یادگیری است. پس از جنگ‌های تحمیلی اخیر، یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در فرایند تاب‌آوری مردم در برابر سختی‌ها اثرگذار باشد، مطالعه و کتاب‌خوانی است. ما نیز به عنوان متولیان امور فرهنگی در استان همدان، وظیفه داریم در این حوزه تلاش خود را به کار ببندیم و سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بهترین بهانه برای پرداختن مضاعف به این موضوع است.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مانند دیگر بخش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در جریان‌سازی فرهنگی و تربیت نسلی اثرگذار، دانا و پویا برای آینده‌سازی کشور، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است.

جوادی ادامه داد: ششمین دوره جایزه قلم هگمتانه، با هدف انتخاب کتاب سال استان همدان، از مهم‌ترین برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است. پنج دوره از این جایزه در سال‌های گذشته برگزار شده و امسال ششمین دوره آن برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه به برنامه‌های مردمی و روستایی این استان در سی‌وچهارمین هفته کتاب اشاره کرد و گفت: ویژه‌برنامه‌های شادپیمایی در روستا‌ها با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی، تجهیز کتابخانه‌ها از طریق اهدای کتاب و دعوت کودکان و نوجوانان به روی آوردن به کتاب و کتابخانه، از جمله این برنامه‌هاست.

وی اضافه کرد: نمایشگاه تازه‌های کتاب استان، برنامه «یک روز با یک نویسنده» و کارگاه آموزش نقد و بررسی آثار مکتوب برای کودکان و نوجوانان نیز در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی همدان و بازدید و سرکشی از کتابفروشی‌های استان همدان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

جوادی همچنین به برنامه‌های مرتبط با مدارس و رسانه‌ها در سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: نواختن زنگ کتاب در مدارس، برگزاری برنامه «نویسنده شهر من» برای معرفی نویسندگان و آثارشان از طریق تبلیغات شهری و برنامه «یک هفته با کتاب در رسانه‌ها» از جمله این برنامه‌هاست. در قالب این برنامه، روزنامه‌های فعال استان، هفته‌نامه‌ها و دوهفته‌نامه‌هایی که نوبت چاپشان در آن ایام است، پایگاه خبری و رسانه‌های فعال در بستر مجازی و مکتوب، به معرفی کتاب و ترویج کتاب‌خوانی خواهند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان گفت: رونمایی از چند عنوان کتاب، بزرگداشت نویسنده پیشکسوت در شهرستان‌ها و مرکز استان، اهدای کتاب به مراکز آموزشی، کتابخانه‌ها و ادارات و تقدیر از کتابداران نمونه استان، از دیگر برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برای سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است که با مشارکت تعدادی از دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.