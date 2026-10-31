به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،المپیاد استانی امداد و نجات هلال احمر فارس با حضور ۵۰ تیم و ۲۰۰ امدادگر از استان، در ۲ بخش بانوان و آقایان در منطقه تنگ تیزاب سپیدان برگزار شد.

در این رویداد ، نجاتگران در ۶ شاخه تخصصی از جمله اقدامات پیش بیمارستانی، نجات از ارتفاع، سیلاب، آوار، حوادث جاده‌ای و اسکان اضطراری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.