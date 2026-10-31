به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ حسینی جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان در بسیج اقشار گفت: هدف از این رزمایش بررسی میزان آمادگی نانوایی‌ها در مواقع قطع برق، گاز و آب و تجهیز آنها به وسایل ضروری است.

گل محمدی، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان همدان هم گفت: از ۵۵۰ واحد نانوایی در این شهرستان ۹۰ واحد در کنار خیابان‌ها و در دسترس عموم مردم، به سوخت جایگزین (کپسول گاز)، موتور برق و منبع ذخیره آب مجهز هستند تا در مواقع قطعی آب، برق و گاز، پخت و ارائه نان به مردم متوقف نشود.