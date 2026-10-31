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به مناسبت هفته پدافند غیر عامل، رزمایشی با هدف بررسی میزان آمادگی نانواییهای شهر همدان در تامین انرژیهای جایگزین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ حسینی جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان در بسیج اقشار گفت: هدف از این رزمایش بررسی میزان آمادگی نانواییها در مواقع قطع برق، گاز و آب و تجهیز آنها به وسایل ضروری است.
گل محمدی، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان همدان هم گفت: از ۵۵۰ واحد نانوایی در این شهرستان ۹۰ واحد در کنار خیابانها و در دسترس عموم مردم، به سوخت جایگزین (کپسول گاز)، موتور برق و منبع ذخیره آب مجهز هستند تا در مواقع قطعی آب، برق و گاز، پخت و ارائه نان به مردم متوقف نشود.