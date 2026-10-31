به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نخستین عمل کاشت سیستم شنوایی اوسیا در استان یزد با موفقیت در بیمارستان شهید صدوقی این شهر انجام شد؛ دستاوردی پزشکی که گامی مهم در توسعه خدمات تخصصی درمان کم‌شنوایی در استان به شمار می‌رود.

سیستم شنوایی اوسیا یکی از فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر هدایت استخوانی است که با انتقال ارتعاشات صوتی از طریق استخوان به گوش داخلی، به بهبود شنوایی در بیماران واجد شرایط کمک می‌کند.

این روش برای برخی افراد مبتلا به کم‌شنوایی انتقالی یا آمیخته و همچنین گروهی از بیماران دارای ناشنوایی یک‌طرفه، پس از ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شرایط بالینی قابل استفاده است.

این جراحی به همت مرکز کاشت حلزون شنوایی و کلینیک گوش یزد در بیمارستان شهید صدوقی انجام شد؛ روشی که پیش از این در تهران و شیراز به اجرا درآمده بود و اکنون برای نخستین بار در استان یزد نیز با موفقیت انجام شده است.

نخستین بیمار دریافت‌کننده این سیستم در یزد، زینب ۸ ساله، فرزند پاسدار شهید امید رحیمی است که در جنگ تحمیلی اخیر هنگام دفاع از میهن به شهادت رسید.

بر اساس گزارش تیم درمان، زینب پس از گذشت یک ماه و طی مراحل درمانی، اکنون توانایی شنیدن صدا‌ها را به دست آورده است.

دکتر علی دهقان، رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد، با اشاره به اهمیت این دستاورد پزشکی، از فراهم شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای تداوم این روش درمانی و ارائه خدمات تخصصی به بیماران مبتلا به اختلالات شنوایی در استان خبر داد.

اجرای موفق این جراحی، علاوه بر ارتقای توان تخصصی مراکز درمانی یزد، می‌تواند زمینه دسترسی بیماران واجد شرایط به فناوری‌های نوین شنوایی را بدون نیاز به مراجعه به استان‌های دیگر فراهم کند.