به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از دستگیری کلاهبرداران ۲۰ میلیاردی سکه در شهرستان لارستان تا کشف بیش از ۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز در شیراز را در بسته خبر‌های امروز پلیس فارس بخوانید.

دستگیری کلاهبرداران ۲۰ میلیاردی سکه در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان گفت: متهمانی که با جعل سکه‌های طلا، اقدام به فروش ۲۵ عدد سکه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کرده بودند، با تلاش ماموران پلیس فتا و آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ فرهام عسکری در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر اینکه ۲ نفر خانم و یک نفر آقا با مراجعه به واحد‌های صنفی طلافروشی در سطح شهرستان، با ارائه تعدادی سکه طلا در بسته‌بندی‌های پلمب‌شده و معرفی شماره‌حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص ثالث جهت واریز وجه، پس از انجام معامله و خروج از محل، مبادرت به کلاهبرداری از کسبه مذکور نموده‌اند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس لارستان با انجام اقدامات فنی و بررسی دوربین‌های مداربسته، موفق شدند هویت و محل حضور متهمان را شناسایی و با هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه در بازرسی از متهمان تعداد ۲۵ عدد ربع سکه و تعدادی ورق فلزی با ظاهر طلا به همراه ادوات و تجهیزات مرتبط کشف شد، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کشف کالای فاقدمجوز در شهرستان شیراز

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار داشت: در راستای مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی، مأمورین پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی از نگهداری و حمل کالا‌های فاقد مجوز در چندین محدوده در شهرستان شیراز مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این مکان‌ها و همچنین ۴ دستگاه خودرو باری سبک توقیف شده، ۲۳ دستگاه ماینر، ۴ فن حلزونی و مودم، ۲ دستگاه وای فای و دوربین مداربسته، یک دستگاه یخچال، ۲۰ حلقه لاستیک و یک دستگاه پیانو که فاقد مجوز و مدارک قانونی و گمرکی بود، کشف شد.

دستبند پلیس بر دستان سارق با ۴۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای درون خودرو با اعتراف به ۴۲ فقره سرقت توسط ماموران کلانتری "۳۴ جام جم و پایگاه "تجسس" خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکزی شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری "۳۴ جام جم و پایگاه تجسس" پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با اقدامات پلیسی موفق شدند یک سارق حرفه‌ای را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ "رستمی" گفت: با اقدامات فنی و پلیسی متهم به ۴۲ فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکزی شهر اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

بیل میکانیکی فاقد مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند از توقیف کامیون حامل یک دستگاه بیل مکانیکی فاقد مجوز به ارزش ۱۹۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی اظهار داشت: مأموران یگان امداد فراشبند در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی به یک تریلر حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های صورت گرفته مطلع شدند بیل میکانیکی مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی است.

سرهنگ "شریفی" با اشاره به اینکه ارزش بیل میکانیکی مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف سیگار‌های قاچاق در "مهر"

فرمانده انتظامی شهرستان "مهر" از کشف ۱۸۴ هزار نخ سیگار فاقد مجوز به ارزش ۹ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان اظهار داشت: ماموران یگان امداد این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و طی عملیاتی آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از بازرسی از خودرو، موفق به کشف ۹۲۰ بوکس پاکت سیگار که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود، شدند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از توقف خودرو از محل متواری و در این راستا پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

کشف ۲۱ کیلوگرم تریاک در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرودشت در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با اقدامات فنی از حمل تریاک با کامیون مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات فنی موفق شدند کامیون مذکور را در یکی از محور‌های مواصلاتی شناسایی و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از خودروی مذکور که حامل بار سویا و از جنوب شرق کشور به سمت مرودشت در حرکت بود، ۲۱ کیلوگرم تریاک که به طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، را کشف کردند.

سرهنگ "مردانی" با بیان اینکه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: اقدامات پلیس مرودشت برای برخورد قاطع و قانونی با فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر با جدیت ادامه خواهد داشت.

دستگیری سارق در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از دستگیری سارق اماکن عمومی و خصوصی و کشف ۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی در سطح شهرستان زرین‌دشت، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری دبیران با انجام اقدامات فنی یک نفر سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: متهم در بازجویی فنی به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی و موتورسیکلت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سارق اماکن خصوصی دستگیر شد

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۷ فقره سرقت دستگیر شد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی در تشریح این خبر بیان داشت: با گزارش چند نفر از شهروندان مبنی بر سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، ماموران تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها آغاز کردند.

وی افزود: طی شگرد‌های نوین پلیسی ماموران هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اعتراف متهم به ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سارقان روانه زندان شدند

فرمانده انتظامی خفر از دستگیری ۴ سارق و کشف ۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح حوزه شهرستان خفر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۴ نفر سارق شدند که در ادامه تحقیقات، ۸ فقره سرقت کشف و اموال مسروقه نیز شناسایی و مسترد شد.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت با سارقان و برهم زنندگان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف خودرو‌های حامل گازوئیل در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۳ هزار و ۶۴ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با خودرو‌های حامل سوخت قاچاق، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه وانت نیسان و پیکان بار مشکوک و آنها را برای بررسی ببشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پس از بازرسی از خودرو‌های مذکور، ۳ هزار و ۶۴ لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: برابر نظریه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و هر رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف کالای فاقد مجوز ۵ میلیاردی در رستم

فرمانده انتظامی رستم از توقیف ۲ خودرو سواری و کشف کالای فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران این فرماندهی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ خودرو سواری مشکوک و با اقدامات فنی آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزودند: در بازرسی از این خودرو‌ها اقلامی شامل تلویزیون، سشوار، قهوه‌ساز، فلاکس و... که فاقد مجوز بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

موتورسیکلت با سابقه سرقت از شیراز در رستم کشف شد

فرمانده انتظامی "رستم" از دستگیری سارق و کشف یک دستگاه موتورسیکلت با سابقه سرقت از شیراز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و با اقدامات فنی آن را متوقف که در بررسی‌های اولیه و استعلام صورت گرفته از سامانه پلیس مشخص شد موتورسیکلت مسروقه و سابقه سرقت از شیراز دارد.

وی با بیان اینکه پرونده قضایی دراین راستا تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، شهروندان را به رعایت نکات ایمنی و نصب سیستم‌های بازدارنده بر روی وسایط نقلیه توصیه کرد و اعلام داشت هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

کشف سوخت غیرمجاز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه کامیون یخچالدار و کشف بیش از ۱۶ هزار لیتر سوخت غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی اظهار داشت: در راستای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه قلعه بیابان حین کنترل محور‌های مواصلاتی یک دستگاه کامیون یخچالدار را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از بازرسی از قسمت یخچال این کامیون، یک مخزن بزرگ فلزی حاوی سوخت که با کارتن اطراف آن پوشانده شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه مقدار ۱۶ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز از این کامیون کشف شد، گفت: ارزش سوخت مکشوفه برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

ناکامی قاچاقچیان احشام با هوشیاری پلیس لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از اجرای طرح مقابله با خودرو‌های شوتی و کشف ۷۴ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۳۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق و برخورد با خودرو‌های شوتی، مأموران انتظامی شهرستان با اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی، طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به شناسایی و توقیف ۶ دستگاه خودرو حامل احشام شدند.

وی افزود: در این خصوص و در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۷۴ رأس گوسفند فاقد مجوز کشف و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه ارزش احشام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و خودرو‌های شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف گازوئیل فاقد مجوز در جاساز کامیون

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف ۸ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز خبر داد که ماهرانه در کامیون جاساز شده بود.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی از انتقال سوخت فاقد مجوز به استان‌های جنوبی جهت خروج از کشور، ماموران پلیس آگاهی مسیر تردد کامیون را در محور این شهرستان شناسایی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از کامیون، ۸ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در مخزنی که به صورت ماهرانه کف اتاق جاساز بود، کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به معرفی راننده به مرجع قضایی و بازگشت گازوئیل کشف شده به چرخه‌ی توزیع، از احساس مسئولیت شهروندان در همکاری با پلیس قدردانی کرد.