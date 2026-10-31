به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های نهایی و رده بندی روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در چهار وزن ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید و دومین طلای کاروان ایران را ثبت کرد.