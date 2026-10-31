تاکید بر آموزش عمومی برای مقابله با تهدیدات در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی گفت: در نشست کارگروه آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و آرامش‌بخشی ستاد پدافند غیرعامل استان، درباره تولید و انتشار محتوا‌های آموزشی برای مقابله با تهدیدات دشمنان تصمیم‌گیری شد.