تاکید بر آموزش عمومی برای مقابله با تهدیدات در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان
مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی گفت: در نشست کارگروه آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و آرامشبخشی ستاد پدافند غیرعامل استان، درباره تولید و انتشار محتواهای آموزشی برای مقابله با تهدیدات دشمنان تصمیمگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه کارگروه آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و آرامشبخشی ستاد پدافند غیرعامل استان مرکزی در صداوسیمای استان تشکیل شد. در این نشست با اشاره به تهدیدات دائمی دشمنان علیه کشور، بر ارائه آموزشهای لازم به مردم در کنار آمادگی نیروهای مسلح تأکید شد. حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: تصمیمگیری درباره محتواهای مورد نیاز برای مقابله با این تهدیدات در راستای اطلاعرسانی و آموزش مردم و همچنین انتشار این محتواها، از مباحث مطرحشده در این نشست بود. وی افزود: قطعاً تهدیدات دشمنان با هوشیاری نیروهای مسلح و دستگاههای مربوط راه به جایی نخواهد برد، اما ارائه آموزشهای لازم به مردم حتی در شرایط صلح و بروز حوادث ناگهانی ضروری است و جلوی بروز خسارتهای غیرضروری را میگیرد.