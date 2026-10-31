به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرتضی رحمتی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش با حدود ۱۲ میلی‌متر در ایستگاه‌های باران‌سنجی باباکمال تویسرکان و کرفس درگزین به ثبت رسیده است.

او با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان تاکید کرد: در ایستگاه‌های باران‌سنجی کوریجان و فرودگاه همدان نیز حدود ۱۱ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

رحمتی تصریح کرد: امروز شنبه، آسمان استان عمدتاً قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر را خواهیم داشت. همچنین احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده و ضعیف در ارتفاعات نیمه جنوبی استان وجود دارد.

او افزود: روز یکشنبه از ساعات عصر و اوایل شب به‌تدریج در مناطق جنوبی استان شاهد بارش‌هایی خواهیم بود و روز دوشنبه نیز در ساعاتی از روز، به‌ویژه از بعدازظهر تا اوایل شب، بارش باران در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روز سه‌شنبه گفت: در این روز نیز در برخی مناطق استان بارش‌هایی انتظار می‌رود، اما از اواخر وقت سه‌شنبه به‌تدریج از فعالیت سامانه بارشی در استان کاسته خواهد شد.

رحمتی گفت: برای روز چهارشنبه آسمان استان عمدتاً قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و بارش قابل توجهی انتظار نداریم، اما در روز‌های پایانی هفته و همچنین اوایل هفته آینده، مجدداً شاهد بارش‌هایی در سطح استان خواهیم بود.