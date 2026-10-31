به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دوراندیش سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس گفت: قرارداد اجرای چمن مصنوعی این طرح بزرگ ورزشی در بیضا با پیمانکار منعقد و به زودی اجرای آن آغاز می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با پیگیری و تامین اعتبار، چمن مصنوعی زمین فوتبال بزرگ شهر بیضا در آینده‌ای نزدیک تکمیل می‌شود و به بهره برداری برسد.

اکبرپور بیان کرد: همچنین سالن‌های ورزشی کوشکهزار، شیخ عبود و چمن مصنوعی روستا‌های قره گزلو و جعفرآباد شهرستان بیضا در حال پیگیری برای تکمیل آن هستیم.

بیش از ۱۲ سال هست که نوجوانان و جوانان فوتبالیست شهرستان بیضا از داشتن زمین فوتبال بزرگ محروم هستند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.