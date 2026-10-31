مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایلام از آغاز کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: ۱۸۵ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم، کلزا و حبوبات اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حجت عارف» مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: امسال ۱۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم دیم و آبی، ۲۰ هزار هکتار به کشت کلزا و ۱۰ هزار هکتار نیز به کشت حبوبات اختصاص دارد.

وی افزود: سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز زیر کشت سایر محصولات پاییزه قرار می‌گیرد و در مجموع، ۱۸۵ هزار هکتار از اراضی استان میزبان کشت پاییزه است.

«جواد قربانی» کارشناس جهاد کشاورزی استان ایلام، نیز با اشاره به اهمیت آماده‌سازی اصولی زمین و استفاده از نهاده‌های مناسب گفت: آماده‌سازی زمین با دستگاه‌های خاک‌ورز مناسب در زمان مطلوب و پیش از کاشت، در کنار استفاده از بذور اصلاح‌شده، ضدعفونی‌شده و متناسب با اقلیم منطقه، از عوامل مؤثر در افزایش سطح زیر کشت و دستیابی به عملکرد مطلوب محصولات کشاورزی است.

با آغاز فصل بارش‌ها، دشت‌ها و مزارع ایلام میزبان تلاش کشاورزانی است که با کاشت بذر امید، خود را برای سال زراعی جدید آماده می‌کنند.