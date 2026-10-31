دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جریان بازدید از کتابخانه آیت‌الله روحانی بابل از برنامه‌های گسترده برای توسعه شبکه کتابخانه‌ای مازندران و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان خبر داد.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مازندران؛ افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی به ۹۴ باب

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مازندران؛ افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی به ۹۴ باب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حاشیه بازدید از کتابخانه آیت‌الله روحانی بابل، از چالش‌های جدی مالی این نهاد خبر داد.

آزاده نظربلند، با اشاره به محدودیت‌های شدید بودجه‌ای، تصریح کرد که حتی برای عملیات جاری و تعمیر و نگهداری کتابخانه‌ها نیز با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: در حال حاضر ساخت و ساز کتابخانه‌ها تنها با اتکا به ظرفیت خیران، منابع بودجه استانی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها امکان‌پذیر است.

نظربلند با ذکر نمونه‌هایی از موفقیت‌های استانی در تکمیل طرح های کتابخانه‌ای، خواستار حمایت جدی‌تر مسئولان و نمایندگان مجلس از بودجه‌های استانی برای تجهیز و نوسازی کتابخانه‌ها شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران، اعلام کرد که این استان تا پایان سال ۱۴۰۵، با هدف توسعه خدمات، به ۹۴ باب کتابخانه عمومی و مجموعه‌ای از پیشخوان‌های خدماتی مجهز خواهد شد.