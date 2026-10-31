به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه شدت بالای مصرف انرژی، استفاده از تجهیزات کم‌بازده، ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها و رعایت‌نشدن برخی استاندارد‌های بهینه‌سازی از عوامل مؤثر در ناترازی است، گفت: عبور از این شرایط، افزون‌بر اقدام‌های فنی و توسعه تجهیزات پربازده، مستلزم اصلاح عادت‌های مصرفی و افزایش آگاهی عمومی است.

وی تنظیم دمای محیط در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، جلوگیری از اتلاف حرارت و استفاده درست از وسایل گرمایشی را از راهکار‌های ساده و کم‌هزینه برای کاهش مصرف دانست و افزود: رعایت این نکته‌ها در هر خانوار، در مقیاس ملی به صرفه‌جویی چشمگیری منجر می‌شود و بخشی از فشار بر شبکه گاز را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در تشریح اقدام‌های اجرایی این شرکت بیان کرد: بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها از اقدام‌هایی است که می‌تواند مصرف گاز را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و تاکنون بیش از ۶۰۰ موتورخانه در استان بهینه‌سازی شده است.

حسینی جایگزینی بخاری‌های قدیمی با تجهیزات پربازده را از اقدام‌های این حوزه برشمرد و گفت: بازده برخی بخاری‌های قدیمی حدود ۳۰ درصد است، درحالی‌که این مقدار در بخاری‌های جدید به بیش از ۸۵ درصد می‌رسد. اجرای این طرح در مناطق سردسیر استان، ازجمله طالقان، آسارا و روستا‌های مسیر جاده چالوس در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های کارور انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی بیان کرد: این شرکت‌ها با شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی و ارائه راهکار‌های فنی و اصلاحی، به کاهش مصرف گاز کمک می‌کنند و توسعه این رویکرد، ضمن کاهش هزینه مشترکان، بهره‌وری مصرف انرژی را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد.

ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت مصرف و ایمنی

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تأکید بر اهمیت ایمنی در ماه‌های سرد سال یادآور شد: مشترکان باید پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، از بازبودن مسیر دودکش‌ها و سلامت تجهیزات اطمینان یابند و سرویس دوره‌ای بخاری‌ها و پکیج‌ها را جدی بگیرند، زیرا پیشگیری از حوادث ناشی از استفاده ناایمن از گاز، در کنار مدیریت مصرف، اهمیت ویژه‌ای دارد.

حسینی ادامه داد: فعالان فضای مجازی با تولید محتوای خلاقانه، ساده و قابل انتشار، نقش مهمی در انتقال پیام‌های آموزشی و تبدیل توصیه‌های مدیریت مصرف به رفتار‌های روزمره دارند. بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و کانون‌های دانشگاهی می‌تواند به ارتقای آگاهی عمومی و ارائه ایده‌های تازه برای اصلاح الگوی مصرف کمک کند.

نقش نسل Z در ترویج مصرف بهینه و ایمن گاز

وی با اشاره به جایگاه نسل Z در شکل‌دهی به شیوه‌های تازه ارتباطی تصریح کرد: جوانان با برخورداری از نگاه خلاقانه، آشنایی با ابزار‌های دیجیتال و ارتباط گسترده با همسالان خود، می‌توانند در طراحی و ترویج پویش‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با مصرف بهینه و ایمن گاز نقش‌آفرین باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: انتظار می‌رود رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، دانشگاهیان و نسل جوان با هم‌افزایی ظرفیت‌های خود، افزون‌بر تبیین ضرورت صرفه‌جویی، نکات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز را به‌طور مستمر در کانون توجه جامعه قرار دهند؛ زیرا آگاهی‌بخشی درباره مصرف صحیح و ایمن گاز، به حفظ منابع ملی کمک و از بروز حوادث قابل پیشگیری جلوگیری می‌کند.