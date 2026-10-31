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مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به بهینهسازی بیش از ۶۰۰ موتورخانه در استان گفت: این اقدام میتواند مصرف گاز را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و نقش مؤثری در مدیریت ناترازی انرژی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه شدت بالای مصرف انرژی، استفاده از تجهیزات کمبازده، ضعف عایقبندی ساختمانها و رعایتنشدن برخی استانداردهای بهینهسازی از عوامل مؤثر در ناترازی است، گفت: عبور از این شرایط، افزونبر اقدامهای فنی و توسعه تجهیزات پربازده، مستلزم اصلاح عادتهای مصرفی و افزایش آگاهی عمومی است.
وی تنظیم دمای محیط در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد، جلوگیری از اتلاف حرارت و استفاده درست از وسایل گرمایشی را از راهکارهای ساده و کمهزینه برای کاهش مصرف دانست و افزود: رعایت این نکتهها در هر خانوار، در مقیاس ملی به صرفهجویی چشمگیری منجر میشود و بخشی از فشار بر شبکه گاز را کاهش میدهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در تشریح اقدامهای اجرایی این شرکت بیان کرد: بهینهسازی رایگان موتورخانهها از اقدامهایی است که میتواند مصرف گاز را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و تاکنون بیش از ۶۰۰ موتورخانه در استان بهینهسازی شده است.
حسینی جایگزینی بخاریهای قدیمی با تجهیزات پربازده را از اقدامهای این حوزه برشمرد و گفت: بازده برخی بخاریهای قدیمی حدود ۳۰ درصد است، درحالیکه این مقدار در بخاریهای جدید به بیش از ۸۵ درصد میرسد. اجرای این طرح در مناطق سردسیر استان، ازجمله طالقان، آسارا و روستاهای مسیر جاده چالوس در حال انجام است.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای کارور انرژی در بخشهای خانگی و صنعتی بیان کرد: این شرکتها با شناسایی فرصتهای صرفهجویی و ارائه راهکارهای فنی و اصلاحی، به کاهش مصرف گاز کمک میکنند و توسعه این رویکرد، ضمن کاهش هزینه مشترکان، بهرهوری مصرف انرژی را در بخشهای مختلف افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تأکید بر اهمیت ایمنی در ماههای سرد سال یادآور شد: مشترکان باید پیش از راهاندازی وسایل گرمایشی، از بازبودن مسیر دودکشها و سلامت تجهیزات اطمینان یابند و سرویس دورهای بخاریها و پکیجها را جدی بگیرند، زیرا پیشگیری از حوادث ناشی از استفاده ناایمن از گاز، در کنار مدیریت مصرف، اهمیت ویژهای دارد.
حسینی ادامه داد: فعالان فضای مجازی با تولید محتوای خلاقانه، ساده و قابل انتشار، نقش مهمی در انتقال پیامهای آموزشی و تبدیل توصیههای مدیریت مصرف به رفتارهای روزمره دارند. بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و کانونهای دانشگاهی میتواند به ارتقای آگاهی عمومی و ارائه ایدههای تازه برای اصلاح الگوی مصرف کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه نسل Z در شکلدهی به شیوههای تازه ارتباطی تصریح کرد: جوانان با برخورداری از نگاه خلاقانه، آشنایی با ابزارهای دیجیتال و ارتباط گسترده با همسالان خود، میتوانند در طراحی و ترویج پویشهای فرهنگی و آموزشی مرتبط با مصرف بهینه و ایمن گاز نقشآفرین باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: انتظار میرود رسانهها، فعالان فضای مجازی، دانشگاهیان و نسل جوان با همافزایی ظرفیتهای خود، افزونبر تبیین ضرورت صرفهجویی، نکات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز را بهطور مستمر در کانون توجه جامعه قرار دهند؛ زیرا آگاهیبخشی درباره مصرف صحیح و ایمن گاز، به حفظ منابع ملی کمک و از بروز حوادث قابل پیشگیری جلوگیری میکند.