رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن هشدار داد: بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در دستور کار است.

سرلشکر عبداللهی: پرقدرت و پر شدت به دشمن پاسخ می‌دهیم

سرلشکر عبداللهی: پرقدرت و پر شدت به دشمن پاسخ می‌دهیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پیامی به ملت مبعوث پس از دریافت فرمان قاطعانه فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح نوشت؛ متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرمان هوشمندانه حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی همچون تدابیر ارزشمند معظم له در دوران جنگ تحمیلی سوم راهگشای فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح می باشد.

نیروهای مسلح جان برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی تا پای جان ایستادگی نمایند.

اعلام می داریم نیروهای مسلح مقتدر ایران به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین و پیشرفته آماده اند و قطعا این آمادگی ها را روز به روز تقویت خواهند کرد.

دشمنان آمریکایی _ صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیر قابل تصور و قطعا شدیدتر و موثرتر از جنگ تحمیلی سوم روبرو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد.

نیروهای مسلح پرافتخار با عنایت خداوند متعال و حمایت همه جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی های دشمن در جغرافیای وسیع تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی های جدیدی مواجه خواهند کرد.