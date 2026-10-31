تیم بانوان نجات‌غریق استان فارس در رقابت‌های قهرمانی کشور که در استان یزد برگزار شد، با کسب ۹ نشان، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم بانوان نجات‌غریق استان فارس در رقابت‌های قهرمانی کشور که در استان یزد برگزار شد، با کسب ۹ نشان، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد : تیم بانوان استان فارس در رقابت‌های استخری و ساحلی قهرمانی کشور، پس از تیم البرز در رتبه دوم جدول رده‌بندی تیمی قرار گرفت و تیم تهران مقام سوم را کسب کرد.

در بخش رقابت‌های تیمی، تیم فارس در ماده ۴ در ۹۰ متر دو سرعت با حضور پریا پرویزپور، آناهیتا بهبود، ایده میمندی‌نژاد و نیوشا همافر به مقام نخست دست یافت و نشان طلا را کسب کرد.

همچنین آناهیتا بهبود در ماده ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین غواص، مقام دوم را از آن خود کرد و تیم فارس در ماده ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک با ترکیب زهرا غنوء، آناهیتا بهبود، ایده میمندی‌نژاد و نیوشا همافر، مقام سوم را کسب کرد.

اعضای تیم بانوان نجات‌غریق استان فارس شامل صدف عباسی، پریا پرویزپور، آناهیتا بهبود، ایده میمندی‌نژاد، نیوشا همافر و زهرا غنوء بودند. صنم نصر آزادانی به‌عنوان مربی و فروزنده زرآور به‌عنوان سرپرست، تیم استان فارس را همراهی کردند.

در بخش داوری نیز زهرا حسین‌زاده به‌عنوان سرداور و نیلوفر سخندانی از استان فارس در این رقابت‌ها حضور داشتند.