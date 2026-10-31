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تومور یک و نیم کیلوگرمی با موفقیت از بدن بیمار ۶۰ ساله در بیمارستان شهرستان آباده خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده گفت: بیمار ۶۰ سالهای که با تودهای یک و نیم کیلوگرمی در ناحیه باتوک چپ با سابقه رشد و پیشرفت حدود ۱۰ ساله به این بیمارستان مراجعه کرد.
محمدرضا نیکو بیان کرد: با توجه به حجم بالای تومور و ایجاد فشار بر روی عصب سیاتیک این جراحی از حساسیت بالایی برخوردار بود که با مهارت متخصصان این بیمارستان با موفقیت خارج شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.