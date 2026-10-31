مردم شهرستان آمل از دو قهرمان کشتی این شهرستان، علی اسکو و محمدهادی ساروی، به گرمی استقبال کردند.

استقبال پرشورآملی‌ها از اسکو و ساروی، ستاره‌های جدید کشتی

استقبال پرشورآملی‌ها از اسکو و ساروی، ستاره‌های جدید کشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،شهرستان آمل امروز شاهد صحنه‌هایی حماسه‌انگیز از عشق و وفاداری بود؛ جایی که مردم با شور و هیجان فراوان، از دو قهرمان کشتی این شهرستان، علی اسکو و محمدهادی ساروی، در بازگشتشان از عرصه‌های جهانی استقبال کردند.

علی اسکو، قهرمان وزن ۷۷ کیلوگرم که موفق به کسب مدال برنز شد، با لبخند و در میان تشویق‌های بی‌امان مردم، از این استقبال گرم قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که با افتخار و با مدال برنز به سوی عزیزانم بازگشته‌ام. امیدوارم در آینده بتوانم با تلاش بیشتر، سربلندی کشورم را در عرصه‌های بزرگتر رقم بزنم.

حسن حسین‌زاده، مربی تیم ملی کشتی، در مراسم استقبال با تمجید از عملکرد درخشان کشتی‌گیران آملی سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه آمل سه نماینده در این رقابت‌ها داشت، افزود: حاصل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی فرزندان این شهرستان، کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز بود. اگرچه برخی از کشتی‌گیران عزیز به دلیل اتفاقات رقابتی به فینال نرسیدند، اما عملکرد آنها در کسب مدال‌های برنز بسیار ارزشمند و ستودنی بود.

وی همچنین بر موفقیت کلی تیم ملی تأکید کرد و گفت: نتیجه درخشان تیم ملی با کسب ۹ مدال خوش‌رنگ، پاداش ۳۰۰ روز اردوی متوالی و تلاش شبانه‌روزی ورزشکاران ما بود که توانست شادی را به قلب مردم بیاورد.