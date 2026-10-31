به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" با بیان اینکه در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمان، مأموران با هماهنگی قضایی خودروی آنان را در یکی از خیابان‌های شهر متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو، ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و ۲ متهم نیز دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.