مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر رویکرد تعاملی و هوشمندسازی فرآیندها، از صفر شدن مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ برای حدود ۷۵ درصد از مؤدیان اصناف و بازاریان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با تأکید بر رویکرد تعاملی و هوشمندسازی فرآیندها، از صفر شدن مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ برای حدود ۷۵ درصد از مؤدیان اصناف و بازاریان استان خبر داد.

حمیدرضا منتظری در نشست مشترک با هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز فارس و هیئت‌رئیسه سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، با تقدیر از همکاری جامعه اصناف، اظهار داشت : تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور به سمت تعامل با فعالان اقتصادی، موجب شده است مالیات حدود ۷۵ درصد از مؤدیان اصناف و کسبه استان مشمول مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

وی افزود : در همین راستا، مالیات بیش از ۸ درصد دیگر از مؤدیان مشاغل و کسبه استان که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند، به کمتر از ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

منتظری با اشاره به تغییر نگرش از رویکرد مقررات‌محور به مدل مشارکتی در توسعه، نقش حیاتی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها را در این مسیر، به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، بسیار مهم دانست.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به طرح «نشان‌دار مالیاتی» گفت: به دلیل مشارکت مؤثر مؤدیان استان در پرداخت مالیات، در سال جاری ۱۸۱ طرح با ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان، مشمول استفاده از اعتبارات این طرح شده است.

منتظری توضیح داد که طرح «نشان‌دار کردن مالیات» به مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را می‌دهد که همزمان با پرداخت مالیات، تعیین کنند مبالغ پرداختی در کدام طرح‌های عمرانی استان هزینه شود.

دیرکل امور مالیاتی استان فارس با تأکید بر تسهیل فرآیند‌ها و ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی، از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای اصناف و بازاریان در ماه آبان‌ماه خبر داد.