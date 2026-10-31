به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ایمن‌سازی بستر و حریم رودخانه‌ها با هدف کاهش خطر سیلاب و افزایش آمادگی برای مواجهه با روان‌آب‌های احتمالی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان یزد قرار دارد.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای امسال گفت: تاکنون ۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی، حدود ۲.۵ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزادسازی و یک کیلومتر نیز ساماندهی شده است.

ناصر کامیارفرد افزود: در حال حاضر عملیات لایروبی در پنج رودخانه در شهر‌های مختلف استان در حال اجراست.

کامیارفرد با بیان اینکه آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، لایروبی و احداث دیوار‌های ساحلی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطر سیلاب است، گفت: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و جلوگیری از بروز خسارت در زمان بارندگی‌های شدید انجام می‌شود.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از صدور سند مالکیت برای ۱۳۷ کیلومتر از بستر رودخانه‌های استان خبر داد و آن را اقدامی مهم در راستای تثبیت مالکیت و حفاظت از حریم رودخانه‌ها عنوان کرد.