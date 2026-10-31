سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان رزن با فعالیت ۵ مأمور و کارشناس در حال اجراست؛ طرحی که حدود ۵ درصد خانوار‌ها را به‌صورت نمونه‌ای پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور در شهرستان رزن هم در حال اجراست و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

این بار قرار نیست درِ تک‌تک خانه‌ها به صدا دربیاید؛ سرشماری به شیوه ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

اطلاعات از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری می‌شود و مأموران برای تکمیل اطلاعات و رفع مغایرت‌ها به برخی منازل مراجعه می‌کنند.

فرهاد جهانیان، فرماندار رزن، با حضور در ستاد سرشماری شهرستان با اشاره به فعالیت پنج مأمور و کارشناس در ۹ حوزه شهری رزن و دمق و ۱۴ حوزه روستایی، از مردم خواست با مأموران سرشماری همکاری کنند.

به گفته فرماندار رزن، نتایج این سرشماری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آینده کشور، استان و شهرستان مؤثر خواهد بود.