به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های نهایی و رده بندی روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در چهار وزن ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و طلایی شد.