رئیس اداره حفاظت محیط زیست پردیس از انتقال بیش از ۶۰ تن پسماند دارویی و شیمیایی تولیدشده در شرکت‌های دارویی و واحدهای صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری این شهرستان خبر داد.

انتقال ۶۰ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی از پارک علم و فناوری پردیس

انتقال ۶۰ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی از پارک علم و فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن فراهانی از انتقال بیش از ۶۰ تن پسماند ویژه دارویی و شیمیایی تولیدشده در شرکت‌های دارویی و واحدهای صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری پردیس به مراکز مجاز امحاء خبر داد.

فراهانی با اشاره به ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای ویژه اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با حضور در محل بارگیری، بر فرآیند بارگیری و انتقال این پسماندها نظارت کردند.

وی هدف از این نظارت را اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی و پیشگیری از انتشار آلودگی در مراحل بارگیری و حمل پسماندها عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با استناد به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ گفت: بر اساس این قانون، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، دارویی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آن‌هاست و واحدهای تولیدی باید پسماندهای خود را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه مدیریت کنند.

فراهانی در ادامه به سازوکار نظارت بر انتقال پسماندها اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور، تمامی نقل‌وانتقالات پسماند به مراکز مجاز امحاء پس از ثبت اطلاعات در سامانه و بررسی نوع و میزان پسماند انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست و با نظارت ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد.