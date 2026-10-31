به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم ملی هندبال بزرگسالان بانوان کشور جهت آمادگی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا، هشتمین اردوی تمرینی خود را در استان تهران برگزار می‌کند.

هشتممین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بزرگسالان بانوان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، از تاریخ ۹ تا ۱۸ آبان ماه سال جاری در استان تهران برگزار خواهد شد.

در این اردو، خانم فاطمه مریخ به عنوان یکی از بازیکنان منتخب تیم ملی حضور خواهد داشت. وی در کنار سایر اعضای تیم، در برنامه‌های تمرینی و استراتژیک این دوره حضور می‌یابد تا آمادگی خود را برای حضور در سطح آسیایی به حداکثر برساند.