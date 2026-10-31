به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در هفته جاری از یکشنبه تا چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

بر این اساس اولین دستور کار کمیسیون در این هفته در خصوص بررسی عملکرد و برنامه دستگاه‌های اجرایی و نظام مدیریت شهری در زمینه توسعه شبکه تامین و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تنقیح (۱) شفاف سازی قیمت‌ها با تاکید بر (۱) جزء (۱) بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۳ آئین نامه اجرایی مواد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲ و ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جزء ٤ بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین در ادامه نیز جلسه‌ای در راستای بررسی عملی برنامه‌ها و تدابیر وزارت نفت برای عبور از شرایط ایجاد شده در حوزه گاز در زمستان پیش رو برگزار خواهد کرد و به این منظور گزارش صدور گواهی‌های پیشینی برای زمستان و نهایی سازی شیوه‌نامه صدور گواهی پیشینی (بند ۱ مصوبه)، گزارش صدور گواهی عملکرد شرکت‌های کارور در سال ١٤٠٤ و نهایی سازی شیوه نامه V&M بخش خانگی و تولید، اقدامات در خصوص واگذاری کارور نوع یک در استان‌های پایلوت را با حضور مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی گاز، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان برنامه و بودجه را بررسی خواهد کرد.

این کمیسیون در ادامه برنامه‌های هفته جاری نحوه برگزاری آزمون‌های بین‌المللی از جمله آیلتس و ... را در کمیته فرهنگی با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و مدیران وزارت علوم و همچنین راه‌اندازی سامانه جدید امور گمرکی را در کمیته اقتصادی بررسی می‌کند.

میزان دقیق پیشرفت فیزیکی و ارزی پروژه ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، میزان پیشرفت نیروگاه‌های انشعابی و پشت بامی این طرح ملی و موانع و چالش‌های توسعه و راهکار‌های تسریع آن، میزان موانع مالی و ارزی فعلی طرح و ارزیابی آخرین جزئیات تخصیص، تأمین و تحویل ارز برای این طرح و چگونگی مالی منابع توسط نهاد‌های مالی ذیربط نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

همچنین برگزاری کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان نیز به عنوان آخرین دستور کار هفته جاری کمیسیون اصل نود در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله قرار دارد.