به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با الجزیره: ایران در شرایط کنونی ضرورتی برای دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بیند؛ شروط ایران روشن است .

وزیر خارجه افزود: هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی وجود ندارد و اخبار منتشرشده در این باره صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است. ایران در شرایط کنونی ضرورتی برای دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بیند؛ شروط ایران روشن است و رایزنی‌های میانجی‌ها درباره آن ادامه دارد.

آقای عراقچی گفت : یانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان رایزنی‌های خود را درباره شروط ایران ادامه می‌دهند. پیام ونس با دقت بررسی شده و در نشست‌های سطح عالی درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

وزیر خارجه تاکید کرد : پس از موافقت واشنگتن با شروط ایران، درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات تصمیم‌گیری خواهد شد. برای بازگشت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضعیت عادی، همچنان فاصله زیادی وجود دارد. ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و به تعهدات خود در چارچوب این معاهده پایبند است.

آقای عراقچی به الجزیره گفت : توانمندی‌های تسلیحاتی خود را به‌روزرسانی کرده‌ایم، نقاط ضعف را برطرف ساخته و تسلیحات جدیدی را آزمایش کرده‌ایم. نیرو‌های مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. هیچ احتمالی را درباره وقوع جنگ منتفی نمی‌دانیم و برای همه سناریو‌ها آماده‌ایم. خواستار توقف جنگ و پایان آن در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، هستیم. بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش مسیر جدید کشتیرانی تعریف‌شده از سوی ایران و سلطنت عمان در این تنگه و بسته شدن سایر مسیر‌ها می‌دانیم. خواستار بازگرداندن معافیت‌های نفتی و آزادسازی تمامی دارایی‌های مسدودشده ایران، از جمله دارایی‌های کشورمان در قطر، هستیم. طرف قطری پیشنهاد کرده است مدت اجرای پیشنهاد ایران به پنج روز کاهش یابد. در مرحله کنونی، به پیشنهادی دست یافته‌ایم که مدت اجرای آن را به دو روز کاهش می‌دهد.