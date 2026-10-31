مصلی جوادالائمه (ع) رامسردر حوادث دی‌ماه سال گذشته دچار حریق و تخریب گسترده شده بود روند بازسازی آن با رویکردی متفاوت و مبتنی بر هویت معماری ایرانی-اسلامی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در پی بازدید اخیر استاندار مازندران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فرماندار رامسر از مصلی جوادالائمه(ع)، که در حوادث دی‌ماه سال گذشته دچار حریق و تخریب گسترده شد، حجت‌الاسلام دکتر محمود علیخانی، امام جمعه رامسر، به همراه مهندس مصطفی گلجاری، شهردار رامسر، از این مجموعه بازدید کردند و درباره روند بازسازی و احداث مصلی جدید به تبادل نظر پرداختند.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی، امام جمعه رامسر، در بازدید از محل مصلی با اشاره به جایگاه استراتژیک این مجموعه در زندگی اجتماعی و فرهنگی شهرستان، تأکید کرد که مصلی جوادالائمه (ع) فراتر از یک فضای مذهبی، مرکز رویداد‌های آیینی و گردشگری رامسر است.

وی با اشاره به ضرورت گذار از بازسازی ساده به سمت طراحی هوشمندانه افزود: در ساخت این مجموعه، ما تابع استاندارد‌های مهندسی و نظرات تخصصی هستیم. مصلی جدید باید با نگاهی آینده‌نگر و در عین حال با وفاداری به پیشینه معماری تمدنی ما، جایگاه تاریخی و فرهنگی رامسر را بازتاب دهد.

امام جمعه رامسر با اعلام اینکه طرح معماری جدید از طریق فراخوان و با هماهنگی اداره میراث فرهنگی ارائه خواهد شد، از معماران و متخصصان دعوت کرد تا ایده‌های خلاقانه خود را ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی، تصریح کرد: مصلی متعلق به همه شهروندان و گردشگران است؛ لذا از تمامی خیرین نیک‌اندیش و مردمی که در پی تقویت زیرساخت‌های معنوی هستند، درخواست همراهی و مشارکت داریم.

مصطفی گلجاری، شهردار رامسر نیز در این بازدید، بر ضرورت اجرای طرح در قالب یک ستاد شهرستانی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: احداث این بنا باید با اتکا به خرد جمعی و رعایت دقیق استاندارد‌های فنی و مهندسی دنبال شود. هدف ما ساخت بنایی است که علاوه بر کارکرد مذهبی، به عنوان نمادی ماندگار از هویت و ظرفیت‌های ممتاز شهر رامسر شناخته شود.

با توجه به اهمیت این طرح، انتظار می‌رود بازسازی مصلی جوادالائمه (ع) با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال متخصصان معماری و حمایت مالی خیرین، به یکی از طرح‌های موفق بازآفرینی شهری تبدیل شود که در آن معماری اصیل و خدمات اجتماعی در پیوندی ناگسستنی قرار می‌گیرند.