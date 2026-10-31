به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس شهرستان اهواز با اقدامات اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام و در بازرسی به‌عمل‌آمده، تعداد ۱۳ دستگاه جاروبرقی، یک دستگاه اتوی برقی و ۱۶ دستگاه کتری برقی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را هشت میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.