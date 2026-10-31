«فریدون همتی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در سفر یک‌روزه به شهرستان ایوان، روند پیشرفت طرح‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی این شهرستان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فریدون همتی» در این سفر، ضمن بازدید میدانی از نانوایی‌های سطح شهر و شنیدن دغدغه‌های شهروندان و نانوایان، از پیگیری برای رفع موانع حوزه آرد و نان خبر داد.

وی در بازدید از محل ایجاد شهرک صنفی ایوان، از طرح تجمیع صنوف آلاینده در زمینی به مساحت ۵۵ هزار مترمربع و ۲۵۳ مغازه بازدید کرد و بر صدور مجوز‌ها و حمایت کامل برای تکمیل این مجتمع تأکید نمود.

نماینده استان همچنین با حضور در محور زرنه، روند اجرای طرح چهارخطه‌کردن این مسیر و مطالبات پیمانکار را بررسی کرد و اعلام داشت که با همکاری دکتر فلاحی، تأمین اعتبارات لازم برای بهره‌برداری به‌موقع از این طرح را پیگیری خواهد کرد.

بررسی مشکلات واحد گاوداری شیری دوراهی زرنه و بازدید از نانوایی‌های شهر، از دیگر برنامه‌های کاری نماینده ایلام در این سفر یک‌روزه بود.