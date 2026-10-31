پایان بلاتکلیفی در دسترسی به اطلاعات اراضی روستایی ؛ بنیاد مسکن خراسان شمالی با «سامانه ساختار» شفافیت را به خانه‌های روستایی می‌برد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سامانه «ساختار» با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات ملکی و نقشه‌های طرح هادی روستاها، در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی عملیاتی شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: این سامانه، امکان بررسی برخط محدوده قانونی روستا، نوع کاربری اراضی و وضعیت حریم و معابر را برای کاربران فراهم می‌کند. هادی زارعی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه، دسترسی به اطلاعات ملکی، تسهیل و زمینه کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در خدمات روستایی فراهم می‌شود افزود: در مراحل بعدی، امکان پیگیری الکترونیکی استعلامات رسمی و فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای تحقق حکمرانی هوشمند، ارتقای شفافیت اطلاعات ملکی و صیانت از حقوق عمومی، «سامانه ساختار» این نهاد با هدف دسترسی برخط شهروندان به نقشه‌های طرح هادی و اطلاعات مکانی املاک روستایی عملیاتی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: این سامانه‌ای است که با فراهم‌کردن امکان بررسی موقعیت ملک از نظر قرارگیری در محدوده قانونی روستا، نوع کاربری زمین، حریم و معابر، ضمن کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، زمینه محدودسازی فرصت‌های رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی در اراضی روستایی را تقویت می‌کند.

به گفته هادی زارعی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی، این اقدام که با رویکرد توسعه دولت الکترونیک و تسریع در ارائه خدمات عمومی دنبال می‌شود مقدمه‌ای برای گسترش خدمات غیرحضوری از جمله پیگیری استعلامات رسمی و فرآیند‌های مرتبط با صدور پروانه‌های ساختمانی در مراحل بعدی توسعه سامانه خواهد بود.