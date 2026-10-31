به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، در نشست هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان، بر ضرورت تقویت منابع مالی این انجمن با هدف توسعه حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال آنان تأکید کرد.

این نشست با حضور هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های استان، نیسی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان اهواز و اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد.

خلفیان با اشاره به رسالت حمایتی و خیرخواهانه این انجمن اظهار داشت: با توجه به ماهیت خیرخواهانه این انجمن در امدادرسانی به خانواده‌های نیازمند زندانیان، لازم است منابع درآمدی آن با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های کاربردی به‌طور چشمگیری گسترش یابد.

وی افزایش درآمد‌های انجمن را عاملی مؤثر در تقویت حمایت‌های معیشتی از خانواده‌های زندانیان دانست و افزود: هرچه درآمد‌های انجمن افزایش یابد، چتر حمایتی از خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز گسترده‌تر خواهد شد؛ لذا مشارکت این انجمن در پروژه‌های با بازدهی اقتصادی بالا، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی، بسیار اثرگذار خواهد بود.

دادستان مرکز خوزستان همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی را فرصتی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی زندانیان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مشارکت انجمن در پروژه‌های مختلف علاوه بر تقویت بنیه مالی، بستر مناسبی را برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی زندانیان فراهم می‌سازد که این امر نقش مستقیمی در رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های آنان دارد.

خلفیان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش خیرین در حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان و آزادی بدهکاران معسر را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: حضور پررنگ خیرین و نیکوکاران تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد که از خدمات ارزشمند این قشر قدردانی می‌شود.

در این نشست، اعضای هیئت‌مدیره پس از بررسی و تبادل نظر درباره طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد و افزایش درآمد‌های پایدار، با اجرای ۲ پروژه اقتصادی و اثرگذار موافقت کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، اجرای این طرح‌ها پس از انجام ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و بررسی ابعاد اقتصادی، از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.