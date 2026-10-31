مدیر بخش بین‌الملل جشنواره نوزدهم فیلم مقاومت از حضور آثار سینمایی، مستند و کوتاه از کشور‌های مختلف جهان در این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: مهمانان خارجی از کشور‌های ترکیه، روسیه و عراق از فردا در جشنواره حضور خواهند یافت.

حضور ۹ فیلم سینمایی و ۴۸ اثر کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم مقاومت

حضور ۹ فیلم سینمایی و ۴۸ اثر کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم مقاومت

بهنام مسئله در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به حضور آثار متنوع بین‌المللی در این دوره از جشنواره اظهار کرد: امسال ۹ فیلم سینمایی، ۱۸ فیلم کوتاه داستانی، ۱۳ مستند بلند و ۱۷ مستند کوتاه در بخش بین‌الملل جشنواره حضور دارند.

وی افزود: آثار مستند حاضر در جشنواره از ۹ کشور مختلف هستند که از جمله کشور‌های فعال در این بخش می‌توان به هند، اسپانیا، برزیل، ترکیه، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین و فرانسه اشاره کرد.

مدیر بخش بین‌الملل جشنواره نوزدهم فیلم مقاومت با اشاره به حضور سه فیلم سینمایی برای نخستین‌بار در این جشنواره، گفت: این آثار قرار است برای اولین‌بار در جشنواره فیلم مقاومت رونمایی و اکران شوند.

مسئله همچنین از حضور آثاری از کشور‌های عراق و روسیه خبر داد و گفت: فیلم «پسرک» از روسیه و فیلم «جزیره سوخو» از دیگر آثار حاضر در بخش بین‌الملل هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا شاهد حضور مهمانان خارجی جشنواره نوزدهم از کشور‌های ترکیه، روسیه و عراق خواهیم بود. همچنین هم‌زمان با اکران فیلم «پسرک» از روسیه، کارگردان و تهیه‌کننده این اثر نیز در جشنواره حضور خواهند داشت.