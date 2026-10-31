مردم شهرستان‌های استان تهران، در دویست و چهل و چهارمین شب حضور در خیابان‌ها، با اراده‌ای مستحکم بر حفظ انسجام ملی تأکید کردند و ساختن آینده‌ای درخشان برای ایران زمین را تکلیفی بر دوش تمامی اقشار جامعه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی تداوم تجمعات شبانه در سراسر استان تهران، مردم شهرستان‌های مختلف در دویست و چهل و چهارمین شب از حضور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، بار دیگر پیام ایستادگی و پایداری خود را به جهانیان مخابره کردند.

حاضران در این تجمعات حماسی، با تکیه بر اراده‌ای مستحکم و همبستگی خیره‌کننده، بر اهمیت حفظ انسجام ملی به عنوان پشتوانه اصلی کشور تأکید کردند.