به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز نشست هیئت‌های ورزشی شهرستان بیجار با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به فرصتی برای بیان گلایه‌ها و مطالبات رؤسای هیئت‌های ورزشی تبدیل شد.

به گفته رؤسای هیئت‌های ورزشی، کمبود امکانات نه‌تنها فعالیت و برنامه‌ریزی هیئت‌ها را با مشکل مواجه کرده، بلکه زمینه حضور و پرورش استعداد‌های ورزشی را نیز محدود کرده است.

پرسش اینجاست که با وجود استعداد‌های ورزشی فراوان در بیجار، چرا همچنان ابتدایی‌ترین نیاز‌های بیشتر رشته‌های ورزشی تأمین نشده و هیئت‌ها برای ادامه فعالیت باید با کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم کنند؟

حالا انتظار جامعه ورزشی بیجار از مسئولان شهرستانی، استانی و نماینده مردم در مجلس این است که مطالبات مطرح‌شده در این نشست، در حد بیان گلایه باقی نماند و با پیگیری اعتبارات، تجهیز اماکن ورزشی و رفع کمبود زیرساخت‌ها، زمینه حمایت عملی از ورزشکاران فراهم شود؛ چراکه توسعه ورزش با وعده محقق نمی‌شود، بلکه به امکانات، اعتبار و اقدام عملی نیاز دارد.