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نشست بررسی مشکلات پیش روی ورزش شهرستان بیجار با حضور روسای هیئتهای مختلف ورزشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز نشست هیئتهای ورزشی شهرستان بیجار با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به فرصتی برای بیان گلایهها و مطالبات رؤسای هیئتهای ورزشی تبدیل شد.
به گفته رؤسای هیئتهای ورزشی، کمبود امکانات نهتنها فعالیت و برنامهریزی هیئتها را با مشکل مواجه کرده، بلکه زمینه حضور و پرورش استعدادهای ورزشی را نیز محدود کرده است.
پرسش اینجاست که با وجود استعدادهای ورزشی فراوان در بیجار، چرا همچنان ابتداییترین نیازهای بیشتر رشتههای ورزشی تأمین نشده و هیئتها برای ادامه فعالیت باید با کمبود امکانات دستوپنجه نرم کنند؟
حالا انتظار جامعه ورزشی بیجار از مسئولان شهرستانی، استانی و نماینده مردم در مجلس این است که مطالبات مطرحشده در این نشست، در حد بیان گلایه باقی نماند و با پیگیری اعتبارات، تجهیز اماکن ورزشی و رفع کمبود زیرساختها، زمینه حمایت عملی از ورزشکاران فراهم شود؛ چراکه توسعه ورزش با وعده محقق نمیشود، بلکه به امکانات، اعتبار و اقدام عملی نیاز دارد.