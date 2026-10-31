

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، این رزمایش با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستیار ویژه رئیس جمهور، سیدهادی صالحی، رئیس و احمد پورحیدری، جانشین سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، فرزاد طهماسبی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارگروه آرد و نان، نمایندگانی از بسیج وزارت‌های کشور صمت و امور اقتصادی و دارایی، بسیج وزارت صمت، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، بسیج اصناف تهران و برخی معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به صورت وب‌کنفرانس در اتاق اصناف ایران برگزار شد.



این نشست با موضوع رزمایش ملی تداوم و تاب آوری کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری» (طرح شهید آبشناسان) و با هدف ارتقای آمادگی این واحدها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برگزار شد.



رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست قرارگاه شهید سلامی با موضوع برگزاری رزمایش ملی تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری (طرح شهید آبشناسان)، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی برای کاهش آسیب‌پذیری مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد.



قاسم نوده فراهانی با اشاره به اهمیت تبادل نظر و هم‌اندیشی در جلسات تخصصی اظهار کرد: تبادل افکار و بررسی مسائل و چالش‌ها در این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل مشکلات مردم و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باشد.



وی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های مهم پدافند غیرعامل، پیش‌بینی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها پیش از وقوع بحران است، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد آن است که با شناسایی مخاطرات و اتخاذ تمهیدات لازم، میزان آسیب‌پذیری مردم در شرایط اضطراری به حداقل برسد.



در ادامه این نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با ارائه گزارشی از تعداد نانوایی‌ها، وضعیت فعالیت و شرایط زیرساختی این واحدها در استان‌های خود، به تشریح ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی اجرای رزمایش پرداختند.

موضوع تأمین سوخت نانوایی‌ها و وضعیت واحدهای دارای تجهیزات دوگانه‌سوز، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در گزارش‌های استانی بود. حاضران همچنین درباره ضرورت شناسایی نانوایی‌های واجد شرایط، بررسی میزان آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، رفع موانع موجود و هماهنگی‌های موردنیاز با دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب رزمایش بحث و تبادل نظر کردند.





رزمایش ملی تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری (طرح شهید آبشناسان) با هدف سنجش میزان آمادگی واحدهای نانوایی برای استمرار تولید و عرضه نان در شرایط بحرانی، شناسایی نقاط ضعف و موانع عملیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی در دستور کار قرار دارد.

تداوم فعالیت نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های حیاتی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت شرایط اضطراری برخوردار است و آمادگی این واحدها برای مواجهه با اختلال در زیرساخت‌هایی مانند تأمین انرژی و سوخت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ دسترسی مردم به نان خواهد داشت.