به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی، زنگ استکبار ستیزی همزمان با سراسر کشور در مدارس هرمزگان نواحته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در مدرسه پسرانه شهید مفتح بندرعباس گفت: غبار روبی و عطر افشانی گلزار و دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز نبرد هرمز از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

منوچهر ضیایی افزود: همچنین در این هفته برنامه‌های فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس هرمزگان برپا می‌شود.

سرهنگ پاسدار باقرزاده مسئول سازمان بسیج دانش آموزی هرمزگان هم گفت: در این هفته با برگزاری برنامه‌های نخبه پروری، فرهنگی و هنری، استعداد‌های برتر دانش آموزی استان شناسایی و در عرصه‌های ملی معرفی می‌شوند.

در این مراسم از خانواده شهید دانش آموز امیر حسین سالاری تجلیل شد.

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در حاشیه این مراسم نیز، معلمان و دانش آموزان به یاد شهدای دانش آموز، در حیاط مدرسه پسرانه شهید مفتح بندرعباس نهال کاشتند.

هشتم تا سیزدهم آبان هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.