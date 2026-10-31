سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه با کاهش سقف مصرف برق مشمول حمایت دولتی، اعلام کرد، از ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک خانگی از تعرفه حمایتی برق خارج می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه (EPDK) در تصمیمی جدید، سقف مصرف سالانه برق خانگی برای برخورداری از حمایت دولتی را از چهار هزار به سه هزار کیلووات‌ساعت کاهش داد.

بر اساس این تصمیم، مشترکانی که مصرف سالانه برق آنها به سه هزار کیلووات‌ساعت یا بیشتر برسد، از شمول حمایت تعرفه‌ای دولت خارج شده و هزینه برق مصرفی خود را بر اساس تعرفه مشترکان پرمصرف پرداخت خواهند کرد.

این میزان مصرف معادل متوسط ماهانه ۲۵۰ کیلووات‌ساعت است که با قیمت‌های کنونی، قبضی حدود ۸۲۰ لیر در ماه را شامل می‌شود.

برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک خانگی، معادل ۱۴ ممیز ۷ درصد از مجموع ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک برق خانگی در ترکیه، تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت.

مقررات جدید از اول ژانویه ۲۰۲۷، برابر با ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۵، اجرایی خواهد شد.

سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه تأکید کرده است که این تصمیم به معنای افزایش عمومی تعرفه برق نیست و مشترکان کم‌مصرف همچنان از حمایت دولتی برخوردار خواهند بود.

همچنین مساجد و عبادتگاه‌ها، خانواده‌های شهدا، جانبازان، روشنایی عمومی روستاها، مراکز اسکان موقت سازمان مدیریت حوادث و فوریت‌های اضطراری ترکیه (آفاد) و برخی مراکز درمانی از شمول این تصمیم مستثنی شده‌اند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که هزینه‌های انرژی از جمله عوامل مؤثر بر مخارج خانوار‌ها در ترکیه به شمار می‌رود و اجرای مقررات جدید می‌تواند هزینه برق مشترکان پرمصرف را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.