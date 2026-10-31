سرپرست اداره دامپزشکی اهواز با هشدار نسبت به خطرات بهداشتی کشتار غیرمجاز دام گفت: کشتار دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت دامپزشکی، صرفاً یک تخلف صنفی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه است که می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های مشترک شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فخری‌زاده با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی در زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: سلامت گوشت قرمز صرفاً با مشاهده ظاهر طبیعی قابل تأیید نیست، زیرا برخی بیماری‌ها و آلودگی‌های میکروبی ممکن است بدون تغییرات محسوس در ظاهر لاشه وجود داشته باشند. همچنین کشتار در محیط‌های غیربهداشتی و نبود شرایط کنترل‌شده، احتمال فساد و آلودگی فرآورده را به شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به فرآیند بازرسی‌های بهداشتی در کشتارگاه‌های مجاز افزود: در این مراکز، دام پیش و پس از کشتار تحت نظارت دقیق بازرسان بهداشتی قرار می‌گیرد تا از ورود موارد ناسالم به چرخه مصرف جلوگیری شود؛ سازوکاری که در کشتار‌های غیرمجاز و کنار جاده‌ای امکان پذیر نبوده و ریسک انتقال بیماری‌هایی نظیر «تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو (CCHF)» را به‌دنبال دارد.

تشکیل کارگروه مقابله با کشتار غیرمجاز در فرمانداری اهواز

فخری‌زاده در ادامه با اشاره به از سرگیری فعالیت کارگروه مقابله با کشتار غیرمجاز دام در فرمانداری اهواز اضافه کرد: با هدف تقویت هماهنگی بین‌بخشی و سامان‌دهی عرضه دام، این کارگروه با تمرکز بر ساخت میدان‌های دام جدید، برخورد با کشتار‌های حاشیه‌ای و تعیین تکالیف دستگاه‌های مسئول فعالیت خود را از سر گرفته است. وی یادآور شد که در جریان بازرسی‌های مهرماه، چهار واحد صنفی متخلف در این حوزه شناسایی و اعمال قانون شدند.

توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی

سرپرست اداره دامپزشکی اهواز گفت: شهروندان گوشت قرمز مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از خرید گوشت حاصل از کشتار‌های کنار جاده‌ای و مراکز فاقد مجوز جداً خودداری کنند.

وی در ادامه افزود: شهروندان هنگام خرید حتماً به مهر و برچسب بازرسی دامپزشکی توجه داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ به دامپزشکی گزارش دهند.