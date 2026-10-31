به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به برگزاری حدود ۴۰ جلسه برای پیگیری جذب اعتبارات گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۹۹ درصد اعتبارات استان در سال گذشته جذب شد.

وی تکمیل طرحهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر را اولویت تخصیص منابع دانست و افزود: طرح‌هایی که اعتبار کمتری برای تکمیل نیاز دارند، در اولویت قرار می‌گیرند.

استاندار خوزستان همچنین مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی، انتشار اوراق مالی، حق آلایندگی و مازاد درآمدهای مالیاتی را از راهکارهای افزایش منابع مالی استان برشمرد.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری افزایش تخصیص اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: منابع مالی باید به دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر اختصاص یابد تا روند اجرای طرح‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سرعت بگیرد.