رقابت تیم‌های دورتموند با بایرن مونیخ و بارسلونا با آلاوس، رقابت تیم‌های منچسترسیتی و برایتون از لیگ برتر انگلیس، دیدار دو تیم ایتالیایی میلان و اینتر از سری مسابقات سری آ ایتالیا و چهار دیدار مهم فوتبال اروپا، از شبکه‌های ورزش و سه سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ‌های بوندسلیگا و لالیگا، دو دیدار از این بازی‌ها را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

دیدار اول بین دو تیم دورتموند و بایرن مونیخ از لیگ بوندسلیگا، ساعت ۲۱ و تقابل بارسلونا و آلاوس از لیگ لالیگا، ساعت ۲۳:۳۰ خواهد بود که در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش می شود.

گزارشگران به ترتیب جواد خیابانی و میثم محمدزاده هستند.

نبرد بایرن‌مونیخ و دورتموند، حساس‌ترین دیدار هفته هشتم بوندس‌لیگا است. این دو تیم هم‌امتیاز و صدرنشین برای عبور از رقیب، مقابل یکدیگر به میدان خواهند رفت.

دورتموند در فصل جاری بوندسلیگا تنها ۴ بار دروازه‌اش باز شده و در سمت مقابل، بایرن‌مونیخ در هر دیدار از فصل جاری ۴ گل زده را در بوندسلیگا دارد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های حساس هفته نهم لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶، دیدار بین دو تیم منچسترسیتی و برایتون را ساعت ۱۸:۳۰ با گزارشگری رضا جعفری پوشش می دهد.

مسابقه منچسترسیتی و برایتون برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. منچسترسیتی امیدوار است با تکیه بر گلزنی هالند و امتیاز میزبانی، سه امتیاز حساس را کسب کند، در حالی که برایتون به دنبال جبران شکست اخیر خود در جام اتحادیه است

رقابت دو تیم ایتالیایی میلان و اینتر از سری مسابقات سری آ ایتالیا، امشب ساعت ۲۳:۳۰، زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات لیگ برتر ایتالیا سری آ از هفته دهم سه بازی برگزار می‌شود که بازی مهم‌تر بین تیم‌های میلان و اینتر از برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه زنده پخش می‌شود.

تیم میلان میزبان این مسابقه در ورزشگاه سن سیرو است که ساعت ۲۳:۳۰ انجام می‌شود و بهنام مهدی زاده گزارشگر این بازی خواهد بود.

تیم اینتر با ۹ بازی و ۲۵ امتیاز در صدر جدول و میلان با همین تعداد بازی و ۱۸ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد.

شبکه سه چهار دیدار حساس فوتبال اروپا از جمله شهرآورد میلان و رقابت یوونتوس و ناپولی را در قالب برنامه «گزارش ورزشی» زنده پخش می‌کند.

براساس جدول پخش اعلام‌شده، این دیدار‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۹ آبان: میلان - اینتر، ساعت ۲۳:۱۵

یکشنبه ۱۰ آبان: یوونتوس - ناپولی، ساعت ۲۳:۱۵

سه‌شنبه ۱۲ آبان: بارسلونا - استون‌ویلا، ساعت ۲۳:۳۰

چهارشنبه ۱۳ آبان: لایپزیگ - منچسترسیتی، ساعت ۲۳:۳۰