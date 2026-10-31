سازمان لیگ فدراسیون والیبال، تیم‌های ملوان تهران، املاک احمدی چمستان، استقلال بجنورد و ملل اردبیل را به لیگ دسته یک مردان اضافه کرد تا این رقابت‌ها با ۳۶ تیم پیگیری شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با عنایت به رشادت‌ها، جان‌فشانی‌ها، ایثارگری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان غیور و دلاورمردان سرافراز نیروی دریایی که همواره با روحیه‌ای سرشار از تعهد، مسئولیت‌پذیری و فداکاری در مسیر انجام وظایف خطیر و پاسداری از امنیت و اقتدار میهن عزیزمان گام برمی‌دارند و با توجه به اینکه برخی از این عزیزان به دلیل حضور در مأموریت‌ها و انجام وظایف سازمانی، فرصت لازم برای ثبت‌نام در موعد مقرر مسابقات را نداشته‌اند، سازمان لیگ موضوع را با نگاهی ویژه و درخور شأن این عزیزان مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر، با توجه به استقبال گسترده، اشتیاق فراوان و درخواست‌های متعدد تیم‌های متقاضی حضور در رقابت‌های دسته یک مردان، و با در نظر گرفتن ضرورت پاسداشت حقوق تمامی شرکت‌کنندگان، سازمان لیگ بر آن شد تا تصمیمی اتخاذ نماید که ضمن ارج نهادن به تلاش‌ها و فداکاری‌های دلاورمردان نیروی دریایی، زمینه تحقق عدالت ورزشی، مساوات، فرصت برابر و رعایت حقوق تمامی تیم‌های متقاضی را نیز فراهم سازد.

بر همین اساس، پس از بررسی شرایط موجود و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق تیم‌ها، حفظ روحیه همدلی و جوانمردی، گسترش مشارکت ورزشی و فراهم آوردن بستری مناسب برای حضور حداکثری علاقه‌مندان، به هر یک از گروه‌های رقابت‌های دسته یک مردان، یک تیم جدید اضافه شد.

بر این اساس، سازمان لیگ فدراسیون والیبال تیم‌های ملوان تهران، املاک احمدی چمستان، استقلال بجنورد و ملل اردبیل را به لیگ دسته یک مردان اضافه کرد که به ترتیب در گروه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند تا این مسابقات با حضور ۳۶ تیم پیگیری شود.

با توجه به این تغییرات و در راستای عدالت در فرصت‌ها، جوانمردی در رقابت‌ها و احترام به تمامی ورزشکاران، هفته دوم لیگ دسته یک مردان در دو روز پیگیری می‌شود که ۱۱ دیدار جمعه هشتم آبان برگزار شد و سایر بازی‌ها نیز دوشنبه ۱۱ آبان برگزار می‌شود.

گروه بندی جدید لیگ دسته یک مردان در سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:

گروه یک: ۱- مقاومت تهران (تهران)، ۲- مس شهر بابک (شهر بابک)، ۳- افق قم (قم)، ۴- میعاد اقلید فارس (اقلید)، ۵- پتروشیمی مسجد سلیمان (مسجد سلیمان)، ۶- مناطق نفت خیز جنوب (اهواز)، ۷- فولاد غدیر نی ریز فارس (نی ریز)، ۸- پدیده صنعت اوج گلپایگان (گلپایگان) و ۹- ملوان تهران (تهران)

گروه دو: ۱- آینده سازان تهران (تهران)، ۲- نفت تهرانسر (تهران)، ۳- مس کرمان (کرمان)، ۴- عقاب نهاجا (شاهرود)، ۵- کود گلفام آمل (آمل)، ۶- آتا والیبال گنبد (گنبد)، ۷- آرتا زاگرس کرمانشاه (کرمانشاه)، ۸- کوروش لاهیجان (لاهیجان) و ۹- املاک احمدی چمستان (چمستان)

گروه سه: ۱- رعد پدافند (تهران)، ۲- گل گهر سیرجان (سیرجان)، ۳- کریمه قم (قم)، ۴ – امیر کبیر اراک (اراک)، ۵- آریشا قزوین (قزوین)، ۶- کاسپین شهر بهشت (رضوانشهر)، ۷- صنایع غذایی گل‌ها تفرش (تفرش)، ۸- پدیده همدان (همدان) و ۹- استقلال بجنورد (بجنورد)

گروه چهار: ۱- طلایی پوشان ورامین (ورامین)، ۲- نیروی زمینی (تهران)، ۳- بوعلی قم (قم)، ۴- پرسپولیس تهران (تهران)، ۵- مقاومت شهرداری تبریز (تبریز)، ۶- سروقامتان ارومیه (ارومیه)، ۷- بنیس شبستر تبریز (شبستر)، ۸- روژمیوه زریبار مریوان (مریوان) و ۹- ملل اردبیل (اردبیل)

بر اساس برنامه جدید لیگ دسته یک مردان دور رفت این رقابت‌ها از یکم آبان تا ۲۷ آذر با ۱۴۴ مسابقه پیگیری می‌شود.