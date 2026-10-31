جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف حدود ۵۰۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع گل در دزفول خبر داد و گفت: اعضای باند هشت نفره توزیع و فروش مواد مخدر در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسین زلقی با اشاره به جزییات این پرونده بیان کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت اعضای باند توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر در شهرستان دزفول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر خوزستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری ماموران فرماندهی انتظامی دزفول پس از انجام سلسله اقدام‌های فنی و اطلاعاتی موفق شدند، محل اختفای اعضای باند هشت نفره توزیع مواد مخدر را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه همه اعضای باند یادشده را در یکی از باغات این شهرستان دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: در این عملیات سه دستگاه ترازوی توزین موادمخدر کشف و یک دستگاه نیسان از مخفیگاه متهمان توقیف شد.

وی افزود: پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.