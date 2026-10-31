دولت ترکیه از فردا یکشنبه اول نوامبر ۲۰۲۶، مقررات جدید احراز هویت سنی کاربران شبکه‌های اجتماعی را اجرایی می‌کند؛ مقرراتی که بر اساس آن کودکان زیر ۱۵ سال اجازه ایجاد حساب کاربری در این شبکه‌ها را نخواهند داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس آیین‌نامه جدید ریاست امنیت سایبری ترکیه که دهم اکتبر در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده است، ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد شد.

طبق این مقررات، کاربران ۱۵ تا ۱۸ سال نیز تنها در محیط‌های دیجیتالی متناسب با سن خود و با محدودیت‌های ویژه امنیتی و نظارتی امکان فعالیت خواهند داشت.

حساب‌های کاربری این گروه سنی به‌صورت پیش‌فرض خصوصی خواهد بود و امکان پخش زنده و نمایش تبلیغات شخصی‌سازی‌شده برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنین ابزار‌های نظارت والدین بر مدت استفاده، تنظیمات حساب و فعالیت‌های مالی کودکان تقویت خواهد شد.

بر اساس این آیین‌نامه، احراز سن کاربران از طریق سامانه دولت الکترونیک ترکیه موسوم به e-Devlet انجام می‌شود و شبکه‌های اجتماعی صرفاً از تأیید سن کاربران مطلع خواهند شد، بدون آنکه اطلاعات هویتی آنان در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد.

اجرای این مقررات از اول نوامبر برای حساب‌های جدید الزامی است؛ اما دارندگان حساب‌های فعلی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ فرصت دارند مراحل احراز سن خود را تکمیل کنند.

مقام‌های ترکیه همچنین درباره سوءاستفاده کلاهبرداران از این طرح هشدار داده و تأکید کرده‌اند کاربران برای احراز سن فقط از سامانه رسمی دولت الکترونیک استفاده کنند و به پیامک‌ها و پیوند‌های مشکوک اعتماد نکنند.

این تصمیم با هدف افزایش امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و کاهش مخاطرات ناشی از محتوای نامناسب و تعاملات آسیب‌زا اتخاذ شده است.