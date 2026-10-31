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۶ دستگاه کامیون و چهار دستگاه نمکپاش و تیغه برفروب امروز به اداره راهداری و حملونقل جادهای ایلام تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون امور عمرانی استاندار ایلام، گفت: دستگاه کامیون با هدف ارتقای سطح خدمات در زمستان به اداره راهداری استان تحویل داده شد.
وی افزود: دو دستگاه نمکپاش و دو دستگاه تیغه برفروب نیز امروز برای ارائه خدمات بهتر به کاربران جادهای تحویل اداره راهداری استان شده است.
این تجهیزات برای بهبود خدماترسانی در محورهای مواصلاتی استان در فصل زمستان و شرایط جوی نامناسب مورد استفاده قرار میگیرد.