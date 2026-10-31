راهداری ایلام مجهز به تجهیزات زمستانی شد

۶ دستگاه کامیون و چهار دستگاه نمک‌پاش و تیغه برف‌روب امروز به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تحویل داده شد.